Moda nordestina de luto: morre Gil Braga

A moda cearense está de luto: Gil Braga, que ganhou notoriedade ao desfilar suas coleções no Dragão Fashion Brasil, nos deixou hoje. O velório aconteceu no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza.

A coluna assistiu a seu último desfile, realizado na maior semana de moda autoral da América Latina e, agora, reproduz aqui a crítica - positiva - que à época fizemos.

Dessa nossas palavras naquele maio de 2016, queremos reiterar um verso em específico: Gil consegue ver presença na ausência.

É a nossa vez de fazer o mesmo.

Gil Braga: morte precoce no Ceará

Dragão Fashion Brasil: Gil Braga manipula texturas com maestria. Veja!

Nem larva, nem borboleta. Gil Braga pensou no estágio de pupa dos insetos – a chamada crisálida – para nortear sua coleção. Esse estágio intermediário do processo de evolução, onde uma coloração metálico-dourada encontra-se nas pupas, serve para corroborar a metáfora do estilista, que encontra poesia na vida e não necessariamente uma explicação para ela – não que precisasse.

Look de Gil Braga (Foto: Henrique Fonseca)

É que crisálida é, na verdade, uma espécie de material genético, mas não tem identidade. Digo…depende do ponto de vista. Gil consegue ver presença na ausência. Conhecido por criar figurinos para peças teatrais e espetáculos de dança, ele quis entregar uma coleção atemporal, sem delimitar o estilo de sua mulher.

Portanto, sem a obrigação de estabelecer um fio condutor entre o conceito e o produto final, ele conseguiu dar check mark em suas próprias questões. Foi quando, num primeiro bloco (o melhor, de ótimo resultado), tomado por uma paleta soturna, trabalhou com texturas, manipulando ondulações, nervuras, tafetá e criando uma estrutura desabada e inusitada, jogando na trend do momento: o jogo entre o rígido e o fluído no mesmo look.

Com ar mezzo futurista mezzo psicodélico, Gil ainda conseguiu conferir um pouco de casualidade para peças repletas de conceito de passarela com decotes e transparências. Questionado sobre a semelhança com o desfile de Lino Villaventura no Inverno 2016, se saiu com: “Sinal de que estou no caminho certo”. Gil Braga está saindo do casulo, moda brasileira. Cheers!