"E o vento vai levando tudo embora" reestreia com novo elenco

Mudanças no elenco de "E o vento vai levando tudo embora". Daniel Blanco e Vitor Thiré deixam a peça produzida por Wesley Telles e Bruna Dornellas e agora Josie Pessôa terá a companhia de Gabriel Chadan (de "A lei do amo") e Juliano Laham (de "Malhação"). A nova temporada estreia no dia 28 de abril, próxima sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo - Estado natal dos produtores. Os ensaios aconteceram no último mês, em solo carioca. Escrito e dirigido por Regiana Antonini, a autora propõe no projeto, uma continuação ao texto de grande sucesso, “Aonde está você agora?”, escrito por ela em 1995, montada nove vezes, inclusive no exterior. “E o Vento Vai Levando Tudo Embora” é a segunda obra de uma trilogia da autora que foi livremente inspirado na canção de Renato Russo, “Vento no Litoral”.Na história, dois melhores amigos, irmãos de alma, acabam, pelo destino da vida, se apaixonando pela mesma mulher.