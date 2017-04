DJ Alok e Xandy do Aviões animam Brasília na mega festa Surreal

Tamanho do Texto: +A -A

* Direto de Brasília: Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

Considerada uma das melhores badalações da capital federal, a R2 Produções realizou na madrugada de domingo a segunda edição da festa premium batizada Surreal. O local escolhido para sediar o evento foi a Torre de TV Digital e a Surreal 2017 proporcionou aos convidados vindos de Norte a Sul do país uma viagem ao universo paralelo, no qual desejos e sonhos se encontram.

A ambientação era incrível e assinada pelo cenógrafo Andrey Hermuche, que se inspirou no surrealismo. Havia de tudo um pouco neste universo repleto de unicórnios: pirotecnia, danças circenses e acrobatas. Com o serviço all inclusive, o evento proporcionou um menu exclusivo elaborado pelo chef Marcelo Petrarca, do restaurante Bloco C. Para brindar, os convidados aproveitaram uma cartela de bebidas de alta qualidade composta por Stella Artois, Absolut Elyx, Chivas 12 anos, Beefeater Gin, Licor 43, Suco do Bem, Belini Café – The Cooffe Experience, Red Bull e muitos drinks surreais. A festa contou também com serviço de manobrista durante as mais de nove horas de evento e um amplo estacionamento.

DJs estrelados e os principais nomes da EDM brasileira fizeram parte da lista de atrações. E essa experiência de encher os olhos não parou por aí. A cada hora havia uma atração surpresa com destaque para dois grandes nome da música. O renomado Dj Alok, que tornou a noite mais Surreal, levando o público ao delírio durante uma hora e meia de apresentação, e o nosso querido Xandy Avião, proporcionando o melhor do forró eletrônico.

A festa Surreal teve como slogan 'Não crie expectativas, crie unicórnios" e nós, da coluna Heloisa Tolipan, comprovamos que realmente é possível se criar unicórnios ao som da melhor música até o amanhecer.

Confira o cenário da mega festa e quem esteve por lá: