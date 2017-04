Um novo capítulo sobre a morte da herdeira do grupo Águia Branca

Tamanho do Texto: +A -A

Babado no high society: a Polícia Civil paulista indiciou o empresário Claudio Carvalho Pitanga, 52, marido de Liliane Chieppe, herdeira do grupo Águia Branca, pelo crime de abandono de incapaz, com o agravante de ser o cônjuge (os dois se relacionavam havia cinco anos e eram casados no papel desde 2015). Se condenado, ele pode pegar pelo menos cinco anos e quatro meses de prisão.

Às explicações: Liliane faleceu no dia 30 de janeiro em um incêndio que destruiu seu quarto na Rua Tatuí, no Jardim Paulistano, vítima de queimaduras de segundo e terceiro graus, além de lesão inalatória. Ela se tratava de um transtorno bipolar havia trinta anos, mas, segundo familiares e amigos, quando se sentia bem, dispensava os remédios e logo ocorriam as crises.

Liliane precisava tomar onze remédios diariamente, ter cuidados médicos constantes e jamais ficar sozinha. De acordo com os documentos, Claudio não seguiu as recomendações: não contratou enfermeiros, deixava a mulher pelo menos três horas por dia para suas sessões de ginástica e, certa vez, viajou a Vitória. Daí, portanto, o indiciamento.