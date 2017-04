Em Paris, Ana Furtado fala do clima na cidade depois dos novos atentados

Tamanho do Texto: +A -A

Ana Furtado aproveitou a folga do “É De Casa” e as férias pós-BBB do marido, o diretor Boninho, para uma viagem romântica a Paris.

Tudo muito bem, tudo muito bom, quando no meio do caminho, mais precisamente nesta quinta-feira, a cidade-luz foi alvo de mais um ataque terrorista. Desta vez, o alvo foi a Champs-Élysées e o atentado deixou dois mortos, depois de uma troca de tiros entre extremistas e a polícia local.

(Foto: Reprodução)

Ana usou seu Instagram para tranquilizar fãs e familiares e reportar um pouco do clima pós-atentados.

“Muita polícia e ambulâncias no local. Certamente já havia sido dado um alerta de atentado. Eu que estou aqui nessa cidade linda e celebrando a vida e o amor, me sinto triste nesse momento. E aliviada, claro, já que estou bem e nada me aconteceu. Ainda não sei ao certo o que motivou o ataque, mas rezo pelos inocentes vitimadas por ele. Triste”, escreveu ainda na quinta-feira.

Já hoje pela manhã, Ana publicou uma imagem da Torre Eiffel, com a seguinte legenda: “Bom dia! Paris está acordando… depois do susto de ontem esperamos que hoje seja um dia melhor para todos. Paz em Paris. Paz no mundo”. É o que a gente deseja também!