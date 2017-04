Tamanho do Texto: +A -A

Ronda Rousey, 30, está noiva do também do peso pesado do Ultimate, Travis Browne.

A lutadora, ex-campeã peso-galo do UFC, confirmou que foi pedida em noivado pelo namorado há cerca de uma semana, numa cachoeira na Nova Zelândia, e disse sim.

Ainda que não haja uma data para o casamento, Ronda pretende oficializar a união com Browne o mais rápido possível.

Ronda Rousey ficou noiva de Travis Browne em cachoeira na Nova Zelândia (Foto: Reprodução / TMZ)

O namoro entre os dois começou em 2015.