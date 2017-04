Tom Holland será Homem-Aranha em novo filme dos "Vingadores"

Tamanho do Texto: +A -A

A Marvel Studios confirmou que o Homem-Aranha estará em "Vingadores 4", a continuação de "Vingadores: Guerra Infinita".

O papel ficará a cargo de Tom Holland, que já defende do personagem no filme solo do herói em "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", coprodução entre Marvel Studios e Sony Pictures.

O Homem-Aranha, como se sabe, já esteve na linhagem de longas da Marvel em "Capitão América: Guerra Civil".

Em tempo: o lançamento do novo Homem-Aranha está marcado para o dia 6 de julho deste ano. "Vingadores: Guerra Infinita", por sua vez, estreia dia 26 de abril de 2018 e "Vingadores 4" (título não oficial) apenas em maio de 2019.