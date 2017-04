Em sua 26º edição, SICC convoca Ronaldo Fraga para papo reto sobre moda e calçados

Tamanho do Texto: +A -A

Referência no setor de couro e calçados do mercado nacional, o Salão Internacional de Couro e Calçado (SICC) se prepara para mais uma edição. Entre os dias 22 e 24 de maio, o evento promovido pela Merkator Feiras e Eventos promete movimentar o Serra Park, em Gramado (RS), com a presença de empresários, estilistas, compradores e influenciadores do universo da moda e dos negócios do Brasil e do mundo.

Por lá, o SICC reforça sua importância no setor e se consolida como o principal encontro das indústrias calçadistas brasileiras para o lançamento das coleções Primavera-Verão. Para iniciar os dias de negociações em solo gaúcho, o estilista Ronaldo Fraga participa do Papo Legal, encontro promovido pela Merkator Feiras e Eventos, no domingo que antecede o evento, que debate diferentes visões e experiências do mundo fashion moderno.

Ronaldo Fraga: o convidado da vez do Papo Legal (Foto: Reprodução)

Ícone da moda ousada e fora do senso comum do cenário nacional, Ronaldo Fraga protagoniza o debate “Autenticidade e Moda” no Papo Legal. No encontro, que será no hotel Serra Azul, em Gramado, o estilista irá explicar como escreve seu nome na moda brasileira combinando a cultura nacional com o mundo contemporâneo.

Ronaldo Fraga, que, por exemplo, na edição de outubro de 2016 da SPFW levou apenas modelos trans para a passarela da maior semana de moda da América Latina, é tido hoje como uma referência no mundo do melhor do DNA fashion brasileiro. Assim, mais que gabaritado, o estilista ainda irá trazer temáticas como a troca entre o universo da moda e dos negócios e tendências para a próxima estação.

Tradição no calendário do SICC, o Papo Legal é visto como um incentivador pontapé para os dias de feira. Como largada do evento, já que acontece no domingo anterior, o encontro reforça a proposta do Salão de promover a troca de informações e experiências entre todos os envolvidos, desde expositores a compradores de todo o mundo, passando pelos convidados e jornalistas.

“O Papo Legal se consolidou como um importante momento de troca entre pessoas que vêm de diferentes lugares do mercado. Será mais uma oportunidade de debater moda e negócios”, afirmou a diretora de Relacionamento da Merkator Feiras e Eventos, promotora do evento, Roberta Pletsch.

O Papo Legal desta edição terá o patrocínio da Kildare, que na feira lança sua coleção cápsula assinada por Ronaldo Fraga (Foto: Divulgação)

Este ano, o encontro terá o patrocínio da Kildare, grife do setor calçadista que acaba de firmar uma parceria, justamente, com Ronaldo Fraga. Nos modelos que serão lançados no estande da marca no SICC, a estética dos calçados é marcada por uma combinação improvável, mas de resultado incrível, entre a tradição clássica da Kildare e o olhar visionário e moderno de Ronaldo Fraga. Para esta coleção cápsula, o estilista apostou em uma proposta mais urbana, com o design e o mood dos skates como destaque da inspiração.

Na prática, Ronaldo Fraga e a Kildare apresentam modelos confortáveis e inovadores em couro maleável, similar à textura da lona, com versões abotinadas e de cano curto. Nas cores, a parceria resultou em calçados mono, bi e até tricolores em nuances que variam de neutras a vibrantes, passando por pastel, com o contraste da arte das ruas como print dos modelos.

A parceria entre a Kildare e o estilista Ronaldo Fraga promete colher bons frutos. Com uma coleção incrível e que não fere o DNA clássico da grife e nem o inovador do estilista, os modelos que serão lançados no SICC já têm todos os elementos para serem destaque no Verão 2018.

Responsável por essa dobradinha promissora, o projeto Design na Pele, que faz parte do Brazilian Leather, foi quem uniu as duas pontas do setor da moda e dos negócios. Nos bastidores, a parceria ainda recebeu o apoio e o incentivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB).

No entanto, toda essa grandiosa parceria entre a Kildare e o estilista Ronaldo Fraga protagonizam apenas o preview da 26ª edição do SICC. O Papo Legal, este encontro que marca o sucesso da dobradinha fashion, ocorre no domingo 21 e funciona como um esquenta para os próximos três dias de Salão.

A partir de segunda-feira, 22, o Serra Park em Gramado deve ficar lotado com a presença dos principais nomes do setor calçadista do Brasil e do mundo. Por lá, centenas de convidados reforçam a importância do evento como a principal vitrine da moda nacional.

Como combustível para o sucesso do evento há 25 edições, o SICC ainda carrega outro elemento super importante em seu DNA: a charmosa e agradável cidade do sul do Brasil. Em Gramado, o Salão achou o seu endereço certo para combinar os pilares da feira, que são o turismo e a veia negociadora. Sede do evento, a cidade com pouco mais de 30 mil habitantes é destino de muitos turistas do Brasil e do mundo. Além de suas belezas naturais, Gramado ainda recebe diversos eventos de importâncias plurais, como o próprio SICC e o Festival de cinema, que já é símbolo da cultura latino-americana.

“Gramado é uma cidade encantadora e que nas últimas décadas se preparou para receber bem uma enorme quantidade de pessoas. Tem uma infraestrutura fantástica, sem perder o clima acolhedor. Mesmo assim sempre tivemos em mente que as nossas feiras precisavam, além desse charme, de efetividade. Era necessário que as feiras promovessem negócios e conquistassem a representatividade setorial, e felizmente atingimos esse objetivo”, explicou o diretor da Merkator, Frederico Pletsch.

Por lá, os dias de maio prometem ser quentes, apesar da baixa temperatura do outono gaúcho, e agitados. Para movimentar a edição do Salão Internacional do Couro e do Calçado, compradores e visitantes do Brasil e de todos os continentes do mundo já estão confirmados no evento. A expectativa, segundo a Merkator Feiras e Eventos, empresa que promove o Salão, é que esta edição retome os bons momentos do mercado fashion que a crise tirou.

Segundo a Abicalçados, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, depois de dois anos de economia nacional enfraquecida que impactou diretamente nos negócios do setor, o volume de transações deve voltar a subir. “Além disso temos o mercado internacional que já aumentou suas compras junto às indústrias brasileiras no ano passado e deve manter esse ritmo nesse ano. Parte importante desses importadores estarão conosco em Gramado”, reforçou Pletsch, diretor da empresa promotora.

Por falar nos compradores internacionais, a 26ª edição irá reunir cerca de 200 estrangeiros. Convidados da Merkator, esses compradores terão as passagens e estadia em Gramado pagas pela empresa promotora do Salão. Assim, o SICC tem a garantia de compradores de excelente nível e corredores lotados durante todos os dias do evento. Na lista desses empresários estrangeiros, a Merkator reúne no projeto Grupo de Importadores representantes de países da América Latina, onde o produto brasileiro já está consolidado, e países em expansão, como Romênia, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Espanha e França, dentre outros.

Em relação às empresas, alguns exemplos de nomes já confirmados para esta 26ª edição do SICC são Metro Shoes, da Índia, Comfort & Flex, do Kuwait, e Shoes4Us, dos Emirados Árabes Unidos. “O mercado internacional está cada vez mais atendo ao produto brasileiro, e precisamos utilizar esse potencial para fechar bons negócios”, ressaltou o diretor da Merkator.

Com esta ação para além das fronteiras brasileiras, o SICC visa ser o impulsionador da exportação nacional. Com a expectativa de crescer 4% em relação ao ano passado, segundo a Abicalçados, a pluralidade de idiomas, nacionalidades e culturas promete ser a realidade dos três dias de Salão. “Somos uma feira consolidada como uma ponte entre os lançamentos da indústria e o varejo nacional. Mesmo assim, temos tido um olhar especial para as exportações, atraindo compradores que ampliem as fronteiras do produto brasileiro”, afirmou o diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora do evento, Frederico Pletsch.

Para o sucesso de todos esses projetos e parcerias, o SICC tem o apoio e o incentivo de diversos sindicatos que também atuam no setor. Além do patrocínio magistral da Merkator Feiras e Eventos, que é quem promove o Salão, as entidades Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga e Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas também integram o time de peso.