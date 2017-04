Reynaldo Gianecchini voltar a negar boatos de homossexualidade

Tamanho do Texto: +A -A

“Não somos um casal”. Foi assim que Reynaldo Gianecchini, de férias na África, deixou bem claro em um registro compartilhado com o modelo Diego Fragoso de que os dois são apenas amigos.

Depois da maratona de gravações de “A Lei do Amor”, última novela da 21h da Globo, o ator está aproveitando dias de descanso e solidariedade no continente africano com a mãe, Heloisa Helena, a assessora, Tatiane Zeitunlian, e o amigo – que é um super modelo internacional – Diego.

Por lá, o grupo está participando de ações da ONG brasileira Fraternidade Sem Fronteiras, que cuida de nove mil crianças órfãs.

Diego Fragoso e Reynaldo Gianecchini brincam com crianças africanas (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma foto publicada no Instagram pessoal de Gianecchini em Moçambique, ele e Diego aparecem em um clique despojado com a comentada legenda: “Momentos que marcaram: a amizade, todos unidos por uma causa maior. Aqui com Diego Fragoso (@diegofragosonyc) (sei que fazemos até um casal bonito, mas não somos um casal viu gente. Haha, mas viva a diversidade)”, escreveu.