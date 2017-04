Tudo sobre "Misteu Brau", que estreia amanhã: "Viemos para agregar", diz Taís Araújo

Tamanho do Texto: +A -A

Eles estão de volta! Com ainda mais música, comédia e temáticas sociais, a terceira temporada de “Mister Brau” estreia amanha na TV Globo.

Desta vez, por um pedido do público, Brau e Michele ainda terão três novos personagens para ajudar a contar a história desse casal. Na terceira temporada, os músicos passam por um processo de adoção para criar três irmãos já crescidos.

Na terceira temporada, Brau e Michele adotam três crianças (Foto: AgNews)

Quem também terá a missão de educar um herdeiro será o casal Henrique e Andrea, os vizinhos do Brau, que estão grávidos. Tudo isso, claro, embalado por muita música e humor. Aliás, o público da série já teve um gostinho do que pode esperar dessa terceira temporada no último domingo, quando a Globo exibiu um especial do fictício programa do casal.

Segundo Lázaro Ramos, protagonista da série, o especial exibido no dia 9 foi consequência do rico material das gravações. Os Brau irão receber grandes nomes da música brasileira nesta temporada que não podiam se restringir aos poucos minutos de exibição em cada episódio. Por isso, as diretoras da série Patrícia Pedrosa e Flávia Lacerda decidiram ir além no repertório que reuniu artistas como Karol Conka, Jaloo, Marília Mendonça, Elza Soares, Iza, Claudia Leitte e Maiara e Maraísa.

“A equipe teve um desejo muito grande de trazer nesta temporada cantores de verdade que respondessem a grandiosidade que foi o casal ter ganhado um programa fictício na televisão. Então, criou-se o conceito do que seria essa atração e nós resolvemos que os Brau iriam dialogar com a nova proposta de música brasileira. Por isso, temos exemplos de artistas que influenciam como eles, novos nomes e grandes sucessos”, explicou Lázaro.

A cada episódio, um destes grandes nomes da música nacional ficará responsável por enriquecer a parte musical do programa. Como destacou Taís Araújo, a Michele da “Mister Brau”, esses artistas foram escolhidos por sua atual representatividade. Assim como os Brau são símbolos de coragem, empoderamento e pluralidade na ficção, a vontade da série era combinar quem possui essa função na vida real.

A terceira temporada de “Mister Brau” estreia na terça-feira, 18, com novas aventuras vividas por Lázaro Ramos e Taís Araújo (Foto: AgNews)

“Primeiro, nós escolhemos os convidados pela sua representatividade na sociedade e o que aquela participação iria trazer para o programa. Depois, nós pesquisamos o repertório e escolhemos uma música que se adequasse ao contexto daquele episódio. Então, nada foi aleatório”, apontou Taís.

Se a música é mais um personagem da série “Mister Brau”, a terceira temporada ganha ainda outras três figuras importantes. Sucesso entre o público, o casal Brau e Michele apresenta uma novidade depois de pedidos dos espectadores. Desta vez, eles irão passar pelo processo de adoção de três crianças - como já contamos. Trazendo mais uma temática importante para o contexto do programa, Taís Araújo não escondeu a relevância de abordar essas questões na televisão brasileira.

“Eu acho essencial que a gente leve isso para a cada das pessoas e que nós do elenco assumamos essa postura. No ‘Mister Brau’, nós, sim, tocamos em questões espinhosas, mas sempre de maneira delicada e que joga a luz para a reflexão. A gente só quer agregar e convidar para uma conversa”, analisou a atriz que acredita que fique mais palatável a abordagem através do humor e da música, como a série “Mister Brau” faz.

“A comédia é um recurso maravilhoso para provocar a reflexão. E a série acabou prestando esse serviço como consequência da história. No começo do programa, a gente não pensava em abordar tanto essas temáticas sociais”, completou.

Mas não são só os três irmãos que irão compor o núcleo mirim de Mister Brau. Este ano, o casal Andrea (Fernanda de Freitas) e Henrique (George Sauma) engravida e tem um baby para chamar de seu herdeiro. Entre as confusões da vizinha dos Brau, Andrea se descobre mãe e potencializa as temáticas e comédia da série.

“A maternidade e as consequências dela são as principais mudanças para a minha personagem. Na verdade, eu acho que ela fica mais nervosa. Mas, como ela enjoa de ficar em casa sem fazer nada por causa da barriga, ela decide trabalhar e explorar novas experiências. E isso é bem interessante, já que a Andrea é super madame”, adiantou a atriz Fernanda de Freitas.