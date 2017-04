De corte de cabelo novo, Wasley Safadão incendeia Miami gravando novo DVD

Tamanho do Texto: +A -A

Pode gostar ou não, mas não tem como negar que Wesley Safadão é um dos artistas mais populares e bem sucedidos do Brasil. Com sua musicalidade peculiar, ele arrebata milhares de fãs mundo afora, e, durante a gravação de seu novo projeto, o DVD ao vivo WS in Miami Beach, ele deixou todo mundo surpreso – e não só pelo cenário e músicas novas. A grande novidade que o cantor apresentou em terras norte-americanas foi o visual: depois de duas décadas de cabelo comprido, Wesley cortou as madeixas e apresentou pela primeira vez o resultado quando entrou no palco armado no hotel Eden Roc, em Miami Beach.

(Foto: Miami/Leo Mayrinck)

Tudo com a aprovação de sua mãe, Valmira Silva de Oliveira, conhecida como “Dona Bill”, já que a culpa da marca registrada de Safadão era da matriarca da família, que fez a promessa quando ele era criança para cura-lo de uma pneumonia de que só cortaria o cabelo do pequeno quando chegasse ao ombro. Mas eles gostaram tanto do visual, que o cabelo passou do ombro e as longas madeixas permaneceram.

“Elas eram do fã-clube do cabelo comprido”, confessou o cantor, que também precisou do sim da mulher, Thyane Dantas. “Disse para minha mãe que faria uma tatuagem ou cortaria o cabelo. Acabei resolvendo cortar. Era uma vontade que eu já tinha há algum tempo”, acrescentou, contando que os fios cortados estão guardados com a sua mãe.

(Foto: Miami/Leo Mayrinck)

De acordo com o jornal “Extra”, Wesley cortou o cabelo há cerca de 20 dias em Fortaleza e, desde então, só vinha saindo de casa de boné, para que a surpresa só se revelasse no palco. Depois de dois dias de gravação em Miami, nos quais ele passeou por seus maiores sucessos e algumas inéditas, Safadão agradeceu a oportunidade no Instagram. “Mais um sonho realizado! DVD novo, visual novo. Tudo isso marcando uma nova etapa na minha vida, um momento especial de muito crescimento pessoal e profissional. E é incrível saber que tenho todos vocês comigo. Obrigado ao meu Deus, aos meus fãs, minha família, minha equipe, meus parceiros e amigos. Foi um grande desafio, um projeto com algumas dificuldades, mas Deus se mostrou à frente de tudo do início ao fim. Se quiser acredite, o Safadão invadiu Miami Beach!”.