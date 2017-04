"Velozes e Furiosos 8" deve anotar U$110 milhões no primeiro final de semana

Tamanho do Texto: +A -A

"Velozes e Furiosos - O Destino dos Furiosos" caminha para seu lugar nos recordes de bilheteria do cinema.

Explica-se: o oitavo filme da franquia está caminhando para registrar U$ 110 milhões de bilheteria neste final de semana, se as estimativas se confirmarem.

Caso positivo, este será o segundo maior lançamento da história da franquia "Velozes e Furiosos".

Até esta sexta (14), o longa estava destinado a anotar U$ 50 milhões de bilheteria.

A ação, estrelada por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Ludacris, Tyrese Gibson, Jason Statham e Charlize Theron, já atingiu, vale lembrar U$ 10,4 milhões durante as projeções de pré-estréia na noite de quinta-feira em toda a américa do América do Norte.

"Destino dos Furiosos", no entanto, não vai chegar ao desempenho de estreia do sétimo filme da franquia, que, lançado dois anos após a morte de Paul Walker, abriu as exibições com quase U$ 147,2 milhões e anotando U$ 1,5 bilhão em todo o mundo.