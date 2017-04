Angelina Jolie planeja se casar com filantropo britânico, diz revista

Tamanho do Texto: +A -A

A capa da revista americana “In Touch Weekly” é tácita: Angelina Jolie, 41 anos, estaria namorando um empresário e filantropo britânico que conheceu em Londres.

(Foto: Reprodução)

E tem mais: Jolie estaria prestes a fazer outra adoção - já são seis filhos - e deve apresentar o tal namorado às crianças nas próximas semanas.

Segundo a publicação, ela estaria especialmente preocupada com a reação de Maddox e Pax, que são os mais velhos.

Como se sabe, Angelina Jolie se separou de Brad Pitt com um conturbado divórcio, ano passado. Brad, segundo a revista, foi pego de surpresa com a novidade. “Ele não fazia ideia de que ela estava saindo com alguém, ainda mais alguém com que ela já estaria considerando casar”, disse uma fonte não identificad.a