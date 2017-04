Chico Buarque vence processo contra jornalista; indenização é de R$ 25 mil

Tamanho do Texto: +A -A

Lembram do jornalista João Pedrosa, que foi ao Instagram de Sílvia Buarque e comentou numa foto em que ela aparece pequena ao lado do pai e da irmã, Helena, que tratava-se de uma “Família de canalhas!!!" e perguntando se eles tinham orgulho de "ser ladrão!!!"?

Pois ele perdeu o processo que Chico Buarque, pai de Silvia, moveu contra ele. A juíza Simone Gastesi Chevrand, da 25ª Vara Cível do Rio, o condenou a pagar R$ 25 mil - divididos em cinco partes: R$ 5 mil para Sílvia, e outros R$ 5 mil para Marieta Severo, Helen, Luísa e Chico.

O caso aconteceu ano passado.

O jornalista, antes do processo, chegou a ir à público e dizer que se excedeu e que sua “indignação” seria justificada pelo atual momento do país e por estar em “campos opostos” em relação ao artista, que sempre demostrou apoio ao PT e ao MST. (com informações de O Globo)