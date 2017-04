Agressão no "BBB 17": depois de Marcos prestar depoimento, será a vez de Emily

Tamanho do Texto: +A -A

Eliminado do "Big Brother Brasil 17" e acusado de agressão e assédio, o participante Marcos Harter prestou depoimento no começo da tarde de hoje na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

O depoimento foi ouvido pela delegada-titular Viviane Costa Ferreira, que falou com jornalistas que estavam no local: “Ainda estamos investigando a questão da violência doméstica. Se for provado, de um modo geral, a pena é de 1 a 3 anos. Quero deixar claro o quanto é importante falarmos sobre o tema. Muitas mulheres se sentem culpadas, acham que a culpa é delas. Digo sempre para as mulheres denunciarem".

(Foto: Reprodução TV Globo)

Marcos, por sua vez, não falou com a imprensa na chegada, nem na saída.

Agora, Emilly também será chamada para prestar depoimento, que deve ocorrer na próxima segunda-feira (17).

Marcia Noeli, diretora da Divisão de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que foi instaurado inquérito para investigar a agressão.