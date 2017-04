Tom Zé dá o tom da Casa Levi's em São Paulo; Rio é o próximo destino!

Tamanho do Texto: +A -A

Um ponto de encontro da moda, arte, música e lifestyle. Essa poderia ser uma breve definição da Casa Levi’s, que agitou a capital paulistana na última semana. Mas, o evento promovido pela grife que é símbolo do denim desde 1873 vai muito além. Nos dias 6 ,7 e 8 de abril, o bairro de Santa Cecília, em São Paulo, reuniu Tom Zé, Arnaldo Antunes, Tiê, jovens músicos, expressões artísticas plurais e influenciadores de diferentes patamares.

Criado para celebrar a 501, modelo ícone da marca que é sucesso há 144 anos, o projeto visa transgredir toda a ideologia da marca em uma programação plural. Desta vez, para levar o lifestyle, a democracia e a mistura de gerações, que são símbolos da marca, para dentro de uma casa, a Levi’s combinou shows de artistas como Arnaldo Antunes, Tiê e jovens promessas descobertas no concurso Original’s Studio, promovido pela própria grife. Nesta oportunidade, músicos se inscreveram pela internet e, após uma seleção das oito melhores bandas, puderam mostrar seu som no palco da Casa Levi’s e ainda participar de um disco da marca.

Tom Zé dando o tom da Casa Levi's

Para dar início à programação desta segunda edição do evento em São Paulo, a Casa Levi’s apresentou Tom Zé como atração do primeiro dia. Na quinta feira, 6, a noite foi embalada pelo show acústico do músico. Além de alguns sucessos da carreira que atravessam gerações, Tom Zé apresentou as faixas de seu mais recente trabalho, o disco “Canções Eróticas de Ninar”. Por lá, acompanhado dos fiéis parceiros de música Daniel Maia e Jarbas Mariz, a estrela da noite lembrou que, para fazer um bom espetáculo, o simples é o necessário. Sem grandes ornamentações e pirotecnias tecnológicas, Tom Zé levou a boa música brasileira em sua mais pura essência. Um verdadeiro show!

Seja no rock ou na MPB, a Casa Levi’s justificou a sua proposta plural. Entre atrações de diferentes idades, estilos e sons, o evento buscou expandir e agregar à essência da marca. Como explicou a gerente de marketing da Levi’s, Marina Kadooka, nossa cultura é vasta e ampla e precisa ser celebrada de diferentes formas. “A grife é voltada para o estilo rock, mas a gente entende a diversidade da música brasileira”, pontuou.

No entanto, apesar do super destaque para a programação cultural, a Casa Levi’s ainda explorou outras formas de entretenimento. Por lá, a grife combinou espaços gastronômicos, de jogos, infantil e até de tatuagem. No imóvel, além do palco, que no sábado migrou para o meio da rua Vitorino Carmilo, a Casa Levi’s abrigou sinuca, fliperama, totó e tênis de mesa. Ou seja, opções para a família inteira.

Por hora, depois de ver o sucesso que foi a segunda edição da Casa Levi’s em São Paulo, só resta aos cariocas contar os dias para a estreia no Rio de Janeiro, no dia 27 de abril. Na urbe maravilha, a proposta seguirá a mesma e, com o intuito de surpreender e ser o endereço da diversidade e alegria das próximas semanas, a Casa Levi’s promete mais uma programação de luxo. Em breve, os detalhes aqui na coluna.