Acusado de agressão, Marcos Harter é expulso do "Big Brother Brasil"

Tamanho do Texto: +A -A

O bom senso tardou, mas não falhou: o participante do "Big Brother Brasil" Marcos Harter foi eliminado do reality show da Rede Globo após anúncio feito pelo apresentador Tiago Leifert no início do programa desta segunda-feira (10). Antes, ele foi chamado ao confessionário e comunicado da decisão da direção do programa.

A delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, Viviane da Costa, esteve nos Estúdios Globo para pedir as imagens das discussões entre Marcos e sua affair no programa, Emilly. Daí, foi instaurado inquérito.

"Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emily, inclusive com exame médico. Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente, a gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos. Conversamos muito para tomar uma decisão correta, justa. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressões físicas. No BBB, agressão gera expulsão, e a decisão foi tomada: o Marcos está eliminado do BBB 17", explicou Leifert.

Emily foi submetida a um exame clínico, por um médico da Globo, para avaliar a possibilidade de lesão corporal, e foi avisada de todos os seus direitos com base na Lei Maria da Penha.

Como se sabe, na madrugada do último domingo, Marcos e Emilly tiveram uma discussão após uma festa na casa. As câmeras registraram o momento em que Marcos grita com Emilly e a deixa contra a parede. Depois, ela reclama de dor no punho.