Saiba quem substituirá Maria Beltrão no comando do Oscar 2017

Atende pelo nome de Christiane Pelajo a substituta de Maria Beltrão no comando do Oscar este ano.

Pelajo já participou da transmissão, uma vez, enquanto repórter. Ela foi confirmada pela própria Rede Globo, empresa do qual estava afastada desde quando deixou a apresentação do Jornal da Globo.

Pelajo terá companhia de Artur Xexéo, cronista do jornal O Globo, e Miguel Falabella. A transmissão este ano será gravada, exibido na tarde seguinte, já que coincidirá com a transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba.

Como a coluna noticiou, Beltrão ficará fora do ar durante todo o mês de março, tanto da Globo, quanto da Globo News, onde comanda o "Estúdio I", diariamente, todas as tardes, por conta de uma ordem médica repentina.