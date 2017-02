Nata do samba baterá ponto no Camarote Folia Tropical

Tamanho do Texto: +A -A

A parceria com a rádio MPB FM não vingou - com o fim da rádio no dial carioca -, mas o camarote Folia Tropical continuará levando mais samba para a Sapucaí com a presença de grandes nomes da música brasileira.

No palco intitulado Samba Social Clube, a cantora Maria Rita se apresenta no sábado (25 de fevereiro), o cantor Diogo Nogueira participa da festa no domingo (26 de fevereiro), enquanto Martinho da Vila na segunda (27 de fevereiro).

No sábado seguinte, quando acontece o Desfile das Campeãs, quem abrilhanta o espaço é Alcione, todos como participação especial.

Os artistas cantarão seus sucessos com exclusividade para o público do camarote Folia Tropical, que está em seu quinto ano e se localiza no setor 6, no coração da Avenida.

A lista de VIP's fica por conta de Léo Marçal e Alicinha Cavalcanti.