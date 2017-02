Gilberto Gil deixa comando do Expresso 2222; Preta Gil assume

Tamanho do Texto: +A -A

Gilberto Gil, 74 anos, que vem enfrentando problemas renais e constantes internações em São Paulo, não comandará mais o tradicional Camarote Expresso 2222 ao lado de sua mulher, Flora. Ele passará o bastão para seus filhos, em especial para Preta Gil, que cuidará da administração.

Hoje em Salvador, Flora comentou que os médicos de Gil pediram para ele "baixar a bola" e que a novidade só trará benefícios aos negócios da família. “Acredito que essa mudança vai trazer um público mais jovem. Não vai ter o compromisso que eu tenho de fazer um espaço para o relacionamento, com patrocinador, políticos. Eu brinco que o público é de puta a padre", disse.

Gil, no entanto, estará este ano presente no camarote ainda, e desfilará no bloco afoxé Filhos de Gandhy, do qual é o homenageado de 2017.

Este ano, o Expresso 2222 tem como o tema a música e volta ao Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, local onde nasceu, em 1999. Outra novidade fica por conta do Bloco da Preta, que desfilará no Barra-Ondina, sem cordas.