Três seguranças são assassinados e ensaio do Harmonia do Samba é cancelado

O ensaio de Carnaval do Harmonia de Samba, que aconteceria logo mais no Estádio de Pituaçu, em Salvador, foi cancelado. É que três seguranças que fariam a vigilância do evento foram mortos - dois tiveram seus corpos queimados.

O crime aconteceu no momento em que ocorria o descarregamento das bebidas que seriam servidas no ensaio do Harmonia.

Testemunhas dão conta de que os criminosos estavam pilotando motos. Há quem diga que é crime de vingança.

A assessoria de imprensa do Harmonia do Samba informou que o ensaio desta segunda foi cancelado.

O evento é muito popular no verão baiano.