Fergie, Ivete Sangalo e 5 Seconds of Summer são confirmados no Rock in Rio

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de anunciar Lady Gaga na manhã desta segunda-feira para fechar a noite do dia 15 de setembro, o Rock in Rio confirmou outras três atrações para o Palco Mundo: a banda australiana 5 Seconds of Summer e a presidenta da Bahia Ivete Sangalo para o dia 15 de setembro.

Já no dia 16 de setembro será a vez da americana Fergie subir ao palco. Com as novas atrações o line up do festival está assim:

15 de setembro — Lady Gaga, Ivete Sangalo e 5 Seconds of Summer

16 de setembro — Maroon 5 e Fergie

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

A venda de ingressos começa dia 6 de abril.