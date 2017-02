Vem ver como ficará o Carnaval Salvador

Tamanho do Texto: +A -A

Marcelo Checon e Ju Ferraz divulgaram como vai ficar o Camarote Salvador, um dos espaços mais disputados da folia baiana.

A temática será Sonho & Realidade e a fachada é meio misteriosa e hitech.

Os abadás vão ficar na responsabilidade da Colcci, que confeccionará 5 mil camisetas/dia.

A fachada do Camarote Salvador

O Camarote Salvador espera receber uma média de 30 mil foliões nesta temporada.

Como a coluna já antecipou, o Camarote Salvador chega a custar R$ 2390,00 para homens na segunda de carnaval, e R$ 1990 para as mulheres na sexta e terça.

Localizado no Circuito Dodô (Barra/Ondina), o Camarote Salvador 2017 oferecerá 20 shows com o melhor do axé, sertanejo, funk e pop rock, 13 bares, Espaço Gourmet, SPA relaxamento e massoterapia, 20 pontos de buffet, Bar Devassa e Espaço Beauty.