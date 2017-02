Johnny Hooker está revoltado com a prefeitura do Recife

Tamanho do Texto: +A -A

Johnny Hooker - aquele de "Amor Marginal" e da versão de "Pense em Mim" para a série "Justiça" - está possesso com a prefeitura do Recife (PE), comandada por Geraldo Julio, do PSB.

É que a turma que selecionou quem receberá cachês dos cofres públicos para cantar no Carnaval de Recife deixou ele, que é recifense, de lado, para chamar os mineiros do Jota Quest, por exemplo.

"Aparentemente ter lançado o disco Pernambucano mais escutado da década não valeu nem a gentileza do convite. Jota Quest era mais importante", disse ele.

Fafá de Belém, que é paraense, e Vanessa da Mata, que é mato-grossense, também foram convidadas.