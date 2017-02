Em cartaz no Teatro Jorge Amado, Luiz Miranda troca MC por ex candomblecista

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de celebrar Iemanjá ao lado da amiga Emanuelle Araújo na praia, Luis Miranda segue em sua Salvador para trabalhar.

A nova personagem de Luis Miranda

Ele estreará uma nova temporada do espetáculo de comédia "7 Conto", no Teatro Jorge Amado, em Pituba, na capital baiana.

No monólogo, Luis interpreta vários personagens. Um antigo, o MC Dollar, não será mais visto nesta temporada. É que o texto sobre ostentação perdeu graça nesse Brasil mergulhado na crise.

No lugar dele? Entra Dandara, uma ex frequentadora de terreiros do Candomblé que agora é evangélica e renega seu passado.