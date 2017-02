Capital Inicial vai lançar novo álbum até o fim deste ano

Tamanho do Texto: +A -A

O hiato sem discos do Capital Inicial não deve ultrapassar dois anos. Depois de "Acústico NYC", gravado ao vivo e que também virou DVD, os roqueiros de Belo Horizonte já trabalham em um novo álbum para este ano. Foi o que Dinho Ouro Preto nos confidenciou na última noite, antes de cantar na Arena Banco Original, armada no Armazém 3 do Boulevard Olímpico.

O tal novo disco deve sair até o fim do ano, já que o grupo está planejando uma turnê internacional também.

Sobre a participação no Rock in Rio deste ano, Dinho finge que não sabe nada, não confirma nada...mas ri de canto de boca.

Dinho em ação, em clique da Agnews

All black, ele seguiu para o palco, e ao lado de Flávio e Fê Lemos, Yves Passarela e Thiago Castanho, enfileirou hits como como "Primeiros Erros", "Natasha" e "Depois da Meia Noite".

Foi um dos dias de maior público na arena.