Riccardo Tisci deixa a Givenchy e deve fechar com a Versace

Riccardo Tisci, diretor criativo da Givenchy desde 2005, saiu da marca francesa. O fim do contrato se deu no fim de janeiro, mas só ganhou as manchetes neste 02 de fevereiro.

As coleções masculinas e de alta costura exibidas em Paris no dia 20 de janeiro foram as últimas de Tisci como designer Givenchy.

Francois Mori / AP

Especula-se que os desenhos finais de Tisci para a grife ainda serão vistos no tapete vermelho do Oscar.

A substituição de Tisci ainda é desconhecida, mas vários designers do alto escalão estão atualmente na pista para negócio, incluindo Hedi Slimane, que deixou a Saint Laurent no ano passado, e Clare Weight Keller, que anunciou na semana passada que iria deixar Chloé. Olivier Rousteing, atualmente na Balmain, também pode estar na lista de espera.

Há quem jure de pé junto que Tisci vai para a Versace.