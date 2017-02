Nasce Rocco, o primogênito de Rafa Brites e Felipe Andreoli

Tamanho do Texto: +A -A

Nasceu nesta quinta-feira Rocco, o primeiro filho do casal de apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli.

O pai postou uma foto de toda a família de mãos dadas e legendou: "Rocco chegou. Enchendo nossos corações da maior e mais pura alegria que pode existir dentro de um ser humano. A mamãe está ótima e o nenê também. Ambos descansam e me deixam a mais bela visão deste planeta. Ainda estamos nas nuvens. E esse menino, pelo jeito, promete nunca mais nos tirar daqui de cima".

(Foto: Reprodução)

E emendou: "Quero agradecer do fundo da minha alma o carinho absoluto das pessoas com a gente. Receber este carinho foi a melhor parte das pessoas nos reconhecendo nas ruas e transmitindo só amor. Obrigado. Estamos radiantes e ansiosos pra descobrir cada novidade, cada passo do nosso filho. Grande beijo, Felipe, Rafa e Rocco".

Rafa e Felipe dois estão casados desde 2011. Ambos são funcionários da Rede Globo.