Deltan Dallagnol, Trump, Moro e Cauby Peixoto vão virar bonecos de Olinda

A coluna descobriu, com exclusividade, os tradicionais e famosos internacionalmente bonecos de Olinda que estão sendo feitos, na surdina, nas oficinas, para desfilar no carnaval 2017 em Pernambuco.

Desfile de bonecos gigantes de Olinda

O cantor Cauby Peixoto, falecido neste ano, o Professor Raimundo, mais famoso personagem de Chico Anysio, o cantor Cazuza - sua mãe, Lucinha Araújo deu autorização - estão entre as novidades.

A lista ainda conta com o astro do rock nacional Renato Russo, o presidente americano Donald Trump - este já está pronto e chama atenção pela coloração laranja da pele -, e o juiz Sérgio Moro, responsável pelas condenações em primeira estância da Operação Lava Jato.

O procurador do Ministério Público Federal Deltan Dallagnol também terá um boneco para chamar de seu no Carnaval, enquanto a Ministra Carmem Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda não deu seu aval para a construção de seu boneco. Os artesãos estão no aguardo.