Turma dos bastidores de "Cidade dos Homens" abre o jogo sobre volta da série

Eles estão de volta: depois do sucesso entre os anos 2002 e 2005, Darlan Cunha e Douglas Silva voltarão a interpretar Laranjinha e Acerola na série “Cidade dos Homens”.

A nova temporada, que irá misturar as histórias do passado com as aventuras do presente, vai ao ar a partir de 17 de janeiro, na TV Globo.

Na direção da nova temporada e responsável por alguns textos dos episódios dos anos 2000, George Moura nos contou que a vontade de resgatar a trama sempre existiu: “Inicialmente, o Guel (Arraes) e o Fernando (Meirelles) tinham o desejo de voltar com a história. No ano passado, a Globo promoveu um festival para resgatar minisséries antigas e exibi-las como se fossem filmes. Na época, nós pensamos em fazer isso com ‘Cidade dos Homens’, mas o Guel disse que era melhor segurarmos porque ele tinha outra ideia para a história do Laranjinha e Acerola”.

Douglas Silva, Cadu Nascimento, Pedro Morelli, Darlan Cunha, Luan Pessoa e George Moura

Desta vez, Laranjinha e Acerola vão lidar com a paternidade, por exemplo. “A gente se apropria dos episódios antigos com uma nova história original em um formato desafiador. Ao mesmo tempo em que nós teremos novas tramas dentro das relações, nós resgataremos as histórias do passado destes personagens. Para quem viu as primeiras temporadas, irá rever de forma turbinada e original. As pessoas que não assistiram já vão conhecer as histórias com um passado real costurado nas tramas de hoje. Ou seja, é algo fascinante para quem escreve e assiste”, contou o diretor.

Ao lado de George Moura, Pedro Morelli, filho de Paulo Morelli, que assinou as primeiras temporadas, também assume a direção. Como representante da O2 Filmes, coprodutora da minissérie, Pedro contou que precisou descobrir o fôlego da história para mantê-lo vivo na nova versão. “Eu acho que isso que deu muito certo no passado e é o ponto que garante a temporada de 2017. Nós como público torcemos muito para continuarmos acompanhando a amizade e as novas aventuras dos personagens. Então, eu acredito que este seja o elemento que trás a originalidade e o fôlego para esta série”, finalizou.