Depois da tragédia com Domingos Montagner, Camila Pitanga quer tempo longe das novelas

Tamanho do Texto: +A -A

Eleita a melhor atriz do ano pelo prêmios "Melhores do Ano", da Rede Globo, Camila Pitanga comentou, nos bastidores da emissora, sobre a vida pós-tragédia que culminou a morte de seu amigo e colega de trabalho Domingos Montagner. Ele morreu afogado ao não conseguir vencer uma correnteza no Rio São Francisco, na região de Sergipe. Camila estava junto, tentou ajudá-lo, em vão.

“Eu dedico esse prêmio a ele, esse eterno amigo e grande parceiro de cena. Vivi sentimentos muito radicais em 2016. Foi muito estimulante fazer (a novela) ‘Velho Chico’, porque foi um grande encontro de todos. Eu vim de uma novela que tinha sido muito complicada que foi ‘Babilônia’. A Tereza me deu um ânimo de trabalho que eu estava buscando. E veio em boa hora. Eu não estava esperando fazer novela tão cedo, mas trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho (diretor) foi perfeito”, afirmou.

Camila Pitanga

No discurso, realizado nos estúdios da Globo na Berrini, em São Paulo, Camila ainda disse "a vida é forte, é selvagem e crua".

"Morte e vida nós achamos que são polaridades, mas na verdade são existências diárias. Eu não tenho uma resposta e um entendimento sobre o que aconteceu, mas acho que é um mistério que temos que aceitar e ter respeito. O legado que eu tenho dessa violência, que foi a perda do Domingos, é o afeto, a perseverança, é valorizar cada instante da vida, o recomeço de cada instante. (...) Estou lidando com amor, com o sentimento que estou recebendo das pessoas, da minha família e da própria Luciana (mulher de Montagner). Domingos está irradiando luz seja na terra ou no céu”, comentou.

Por fim, Camila disse que acha 2017 um ano "muito trágico". “Tem muita coisa que dói e que está pulsando na minha alma de uma certa maneira. Muitas mortes e muitas perdas. Sem dúvidas que a perda do Domingos e ter testemunhado aquilo tudo, se torna muito marcante na vida de uma pessoa”.