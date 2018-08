Prepare o coração, rubro-negro

O jogo de hoje, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, tem tudo para ser dramático para o Flamengo. Com um desempenho pífio depois da Copa, o rubro-negro perdeu a liderança do Brasileiro e praticamente selou a sua desclassificação na Libertadores, ao ser derrotado pelo Cruzeiro, no Maracanã, por 2 a 0. Se for eliminado pelo Grêmio, logo mais, o temido mês de agosto se confirmará trágico para o clube e poderá provocar efeitos desastrosos no Brasileiro e crise política na Gávea.

É uma partida dificílima porque o time de Renato Gaúcho, além de estar mais bem entrosado, é muito rápido e perigoso nos contra-ataques, com Luan e Everton Cebolinha. E o Flamengo precisará tomar a iniciativa. Se conseguir desempenho semelhante ao que teve, nos 35 minutos finais do primeiro confronto, pode ganhar. Mas, aposto, não será fácil. Como, aliás, não foi marcar aquele gol de empate, de Lincoln, no último lance da partida na arena do Grêmio, apesar de toda a pressão exercida ali.

Mauricio Barbieri manterá Henrique Dourado no comando do ataque. Não consigo entender o motivo de sua resistência a Lincoln, mas depois que o Ceifador marcou o gol da vitória contra os reservas do Cruzeiro selou sua escalação hoje à noite. Como há a possibilidade de a decisão da vaga ir para os pênaltis, o ex-tricolor ganhou ainda mais relevância.

Seja qual for o centroavante o problema maior do ataque rubro-negro nem é ele, mas a síndrome de enceradeira que caracteriza Diego e parece ter contagiado Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. É uma dificuldade a bola chegar limpa à área adversária – na única vez que chegou, no domingo passado, Dourado marcou. Mas se a equipe de Barbieri insistir nos cruzamentos altos e erráticos sobre a área, a chance de derrota é enorme.

Contratado a peso de ouro e ainda devendo, Vitinho é a esperança para tornar o ataque rubro-negro mais efetivo. Um dos motivos para a queda de rendimento do Flamengo pós-Copa é a falta que Vinícius Jr. faz. Vitinho veio exatamente para o lugar dele. Seria bom que começasse, de fato, a ocupa-lo a partir desta noite, em que posso dar apenas um conselho aos rubro-negros: preparem seu coração! Vai ser punk!

■

Debi e Lóide

Os dirigentes do futebol do Vasco não querem ser levados a sério. Demitiram Jorginho, com apenas dez jogos, e acharam mesmo que iam convencer Abel a substituí-lo? O ex-técnico tricolor deixou as Laranjeiras porque não aguentava mais conviver com um clube financeiramente quebrado, politicamente partido e com um elenco fraquíssimo. Exatamente o que encontraria em São Januário. Além disso, já tinha recusado outras propostas, alegando que quer um tempo com a família e que não pensa em pegar nenhum clube no meio de temporada. Mais perdido que cego em tiroteio, o presidente Alexandre Campelo (que só assumiu o cargo ao trair sua própria chapa) está fazendo o dever de casa para novo rebaixamento.

■

Desastre em 45 minutos

O primeiro tempo do Fluminense, contra o Internacional, foi um dos piores da história recente do clube. A zaga parecia amadora, falhando nos três gols do colorado, e ninguém se entendia em campo. Melhorou um pouco após o intervalo, mas muito porque o adversário diminuíra o ritmo. Ou Marcelo Oliveira ajeita a defesa, ou passará o segundo turno assombrado pelo fantasma da Segundona. Pedro, sozinho, não vai salvar a pele tricolor.

■

Bem-feito

Sem chances de se transferir para uma escuderia de ponta e sem esperança de que a McLaren volta a ser competitiva na próxima temporada, o bicampeão mundial Fernando Alonso jogou a toalha e não estará no circo em 2019. É uma pena, pelo talento que tem – ainda é um dos melhores pilotos do mundo. Mas é bem-feito pelo mau-caráter que demonstrou em toda carreira. Que o digam Nelsinho Piquet e Felipe Massa.

■

A culpa é do sofá?

Circula nos bastidores a notícia de que a CBF, incomodada com o aumento exponencial de jogos em que os clubes têm usado times reservas, estuda limitar o número de jogadores inscritos no Brasileiro – o que dificultaria tal prática. É uma idiotice pensar nisso. O que a CBF precisa é melhorar o calendário, incentivando a redução dos estaduais e evitando a superposição de torneios importantes. Por exemplo: quando se resolveu incluir na Copa do Brasil os times que também disputam a Libertadores aumentou-se barbaramente o problema. Basta ver agora quem são os empenhados nos mata-mata das duas competições. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Santos e Corinthians. Faz sentido? Claro que não. Pariram um monstro (essa nova Copa do Brasil, com os times da Libertadores e um prêmio milionário), que tratem de embalá-lo.

■

Macaquice estúpida

A Conmebol resolveu macaquear a Liga dos Campeões e decidiu que, a partir do ano que vem, as finais da Libertadores e da Sul-Americana serão em jogo único, em campos previamente definidos – a da Libertadores 2019 será no Estádio Nacional, de Santiago do Chile. É uma estupidez sem tamanho tirar dos finalistas o direito de fazer dois jogos, um em sua própria casa, o outro no campo do adversário. Esse papo de “potencializar o desenvolvimento do futebol sul-americano” é pra boi dormir. Vai ter é muito cartola enchendo os bolsos com isso. E a maioria dos torcedores de verdade terão que ver a final pela TV.