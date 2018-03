Vinícius Jr. pode ﬁcar até 2019

Ao contrário do que se tem dito, quem decide quando Vinícius Jr. se apresentará ao Real Madrid não são os dirigentes do clube espanhol nem os do Flamengo, mas o próprio jogador. Está no contrato: se assim preferir, ele pode ficar por aqui até julho de 2019. Mas nesta situação, o Fla só embolsará o terço final do pagamento (recebeu até agora 30 dos 45 milhões de euros), quando o moleque se transferir de vez para o futebol espanhol.

No momento, Vinícius Jr. e seu estafe acham que ele deve permanecer no Flamengo, pelo menos, até o final do ano. Ele não gosta da ideia de ir para o clube merengue para ser emprestado ou atuar no time B. Entende (a meu ver, corretamente) que o seu futebol se desenvolverá muito mais jogando por aqui. Além disso, como cria das divisões de base e flamenguista apaixonado, sonha ainda ganhar títulos importantes pelo Mais Querido.

O que os dirigentes rubro-negros temem é que o Real Madrid acene com mais um caminhão de dinheiro para seduzir Vinícius e convencê-lo a ir na próxima janela, no meio do ano. Mas diante da fortuna que o garoto já embolsou pela transferência, isso pode não ser o bastante.

Se esse time rubro-negro se acertar, Vinícius Jr. virar titular absoluto e forem palpáveis as chances de conquistas na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil, creio que ele vá envergar o manto sagrado pelo menos até o final dessa temporada. É tudo o que a nação sonha. E só depende dele.

Pesadelo à vista?

A eliminação do Fluminense pelo Avaí, na Copa do Brasil, reforça a sensação de que o próximo Brasileiro pode se tornar um pesadelo para os tricolores. O elenco é fraco, a garotada ainda se mostra verde e um Sornoza só parece pouco para aspirar algo importante num campeonato longo, por pontos corridos. Abel precisará tirar muitos coelhos da cartola para tornar esse time competitivo. Ele é um supertécnico, mas não é mágico.

Semelhantes

E o Vasco e o Botafogo que abram o olho, também...

Sorteio perfeito

Para quem gosta do futebol bem jogado, o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões não poderia ter sido mais favorável. Os quatro melhores times do planeta (Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid) caíram em confrontos distintos e só poderão se enfrentar nas semifinais. Naturalmente, entram como favoritos nesta próxima fase mas, especialmente o Real Madrid (que vai encarar a Juventus, numa reedição da final do ano passado), não podem bobear.

Quem me parece ter a tarefa mais fácil é o Barcelona de Lionel Messi. Não creio que a Roma seja páreo pra ele. Da mesma forma, aposto que o Bayern de Munique atropelará o Sevilha. Jogo um pouco mais enroscado é o que reúne os dois ingleses: o fantástico Manchester City de Pep Guardiola vai encarar o Liverpool de Jurgen Klopp, um dos únicos treinadores do mundo a levar vantagem no confronto direto contra o mago catalão. Na atual Premier League, a única derrota do City é exatamente para o Liverpool. Acho que Guardiola e seus comandados passam. Mas não deverá ser fácil.

Minha torcida é por Bayern x Manchester City e Barcelona e Real Madrid, nas semifinais. E a final dos meus sonhos seria entre City x Barça. Mas, cá entre nós, se esses quatro chegarem juntos, nas semi, qualquer decisão e qualquer campeão engrandecerão a Liga e o próprio futebol.

Bidu

“Os Jogos Olímpicos foram uma plataforma para cometer outros delitos. Por meio dos Jogos chegou muito dinheiro público e privado para construir o metrô, para construir estradas e muitas outras obras que serviram de instrumento para ganhar mais dinheiro ilícito”.

De Fabiana Schneider, procuradora que levou à cadeia Carlos Arthur Nuzman, então presidente do COB e da Rio-2016, ao jornal El País.

O melhor nove

Raposa felpudíssima da Gávea me manda um “Zap”, entrando na discussão sobre quem deve ser o centroavante titular do Flamengo, diante das difi culdades de Henrique Dourado, até agora apenas um “ceifador de oportunidades” e das dificuldades de ter Guerrero liberado e em forma a tempo de jogar a Libertadores:

- O garoto que deve ser escalado é o Vitor Gabriel, que foi o centroavante na Copinha. Ele é melhor que o Lincoln. Se entrar, não sai mais. Pode escrever e me cobrar.

Sobre Vinícius Jr., uma opinião definitiva:

- Depois do que fez contra o Emelec, o time tem que ser ele e mais 10. Entrega a 11 pro garoto e joga as outras dez pra cima.