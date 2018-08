Vasco não tem perfil definido do técnico que vai substituir Jorginho

O Vasco corre contra o tempo para tentar anunciar o quanto antes o treinador que irá substituir Jorginho, demitido no fim da noite de segunda-feira. O clube está perdido e não tem um perfil traçado para a escolha do novo treinador. Já foram ventilados os mais variados nomes, de Abel Braga a Roger Machado, passando por Levir |Culpi, Vinícius Eutrópio e outros menos cotados.

O problema maior é convencer alguém de ponta a pegar um trabalho pela metade e com a possibilidade real de o time ser rebaixado no fim da temporada. O Vasco está em 15º lugar, com 19 pontos, um a mais do que o Santos, o primeiro do Z 4. O time carioca tem dois jogos a menos do que a maioria, mas são compromissos complicados, contra Santos e Atlético-PR, ambos fora de casa.

“Queremos um treinador que entenda a grandeza do Vasco, que saiba trabalhar com esse elenco e ficar melhor na tabela. Eu não me sinto à vontade para cravar que será um medalhão ou um treinador novo”, afirmou Alexandre Faria, diretor executivo do clube.

Jorginho contra o Palmeiras. Treinador não resistiu a três derrotas seguidas no Brasileiro

Não chegou a ser uma grande surpresa a demissão de Jorginho, após dez jogos a frente do time do Vasco. O treinador fora contratado no dia 4 de junho para tentar dar uma nova cara à equipe, depois da saída de Zé Ricardo, que pediu as contas após derrota de 2 a 1 para o Botafogo.

O Vasco melhorou um pouco sob o comando do auxiliar de Dunga na Copa de 2010, mas não o suficiente para abaixar o fogo do caldeirão em que se transformou São Januário desde a conturbada eleição do presidente Alexandre Campelo, em janeiro deste ano. E num ambiente em frequente ebulição, as três derrotas consecutivas no Brasileiro para Palmeiras (0 x 1), São Paulo (1 x 2) e Corinthians (1 x 4), aliadas às eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana, acabaram sendo fatais.

Apesar de uma ligeira melhora dentro de campo, a verdade é que o desempenho de Jorginho no Brasileiro foi de time rebaixado. No caso de times. No Ceará, foram três jogos, nenhum ponto conquistado, nenhum gol marcado e quatro sofridos. Pior impossível. No Vasco, em oito jogos foram quatro derrotas, duas vitórias e um empate. Oito gols marcados e 13 sofridos. Aproveitamento de apenas 23%. “Discutimos bastante o posicionamento da equipe, nossas eliminações recentes. A gente não estava enxergando uma evolução objetiva, levando em conta o elenco que temos. Não só em relação a rendimento, mas também de resultados”, explicou o cartola.

Quis o destino que Jorginho fosse demitido antes do jogo contra o mesmo Ceará que abandonou em junho para assumir o Vasco. Na época. alegou problemas particulares para deixar a equipe nordestina 15 dias após assumir o cargo. Foi anunciado em São Januário no mesmo dia em que deixou Fortaleza. A vingança não veio a cavalo, veio a jato.

------

Jorginho no Brasileiro

Ceará

Jogos: 3

Vitórias: 0

Empates: 0

Derrotas: 3

Gols pró: 0

Gols Contra: 4

Aproveitamento: 0%

VASCO

Jogos: 7

Vitórias: 2

Empates: 1

Derrotas: 4

Gols pró: 8

Gols contra: 13

Aproveitamento: 33%

-------

>Aproveitamento total: 23%