Presidente do Barcelona diz que time pode ganhar todos os títulos nesta temporada

Presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu disse nesta quarta-feira estar otimista para a atual temporada de competições na Espanha e na Europa. O dirigente afirmou que o elenco do clube é capaz de ganhar todas os torneios que disputar.

"Vamos aspirar a ganhar tudo. Estamos complementando um elenco excelente. Há uma grande combinação de jogadores com experiência, revelações do clube e novos talentos, todos liderados pelo melhor do mundo (o meia argentino Lionel Messi)", disse Josep Maria Bartomeu em congresso realizado em Barcelona.

Os reforços contratados foram elogiados pelo presidente. "Arthur, Lenglet e Malcom são jogadores jovens, com muito potencial e cremos que vão se adaptar muito rapidamente à nossa maneira de jogar. (Arturo) Vidal traz experiência e equilíbrio à equipe", afirmou.

Nesta temporada, o Barcelona já conquistou a Supercopa da Espanha com a vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, em partida disputada em Tânger, no Marrocos, no último domingo. A equipe treinada por Ernesto Valverde ainda vai disputar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Rei.

"Estou convencido de que esse pode ser um ano histórico. Já começamos muito bem a atual temporada e esperamos terminá-la de forma ainda melhor", afirmou o presidente do clube espanhol.