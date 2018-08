Premiere League: tão ricos que não precisam da bilheteria

É tanto dinheiro circulando na Premiere League que alguns clubes poderiam jogar a temporada em estádios completamente vazios que ainda assim teriam lucro no fim da temporada. É o que aponta estudo divulgado ontem pela BBC.

A razão de tal absurdo são os valores arrecadados pelos clubes com os direitos de transmissão para a TV. No triênio 2016/2019 as 20 agremiações da Primeira Divisão dividiram 9,3 bilhões de euros, algo em torno R$ 41 bilhões. “Quando a Premier League te paga 120 milhões de libras (R$ 600 milhões) de libras para jogar bola, você pode se apresentar em um estádio vazio se precisar”, garante o inglês Bob Wilson, professor da Universidade de Sheffield Hallam.

Kane (à esquerda) em jogo do Tottenham. Clube pode abrir mão da bilheteria se quiser

Wilson lembra que hoje a bilheteria representa apenas um quinto do faturamento dos clubes da Premiere League ao longo da temporada. Entre os que podem abrir mão da grana arrecada com os ingressos estão o gigante Tottenham, o Leicester (campeão 2015/2016) e o Everton, que acaba de contratar o brasileiro Bernard.

Mesmo assim, os torcedores continuam, lotando os estádios. Na temporada passada, a média de ocupação nos jogos da Premiere League foi de 96%. Para aumentar esta marca, os dirigentes decidiram limitar o preço dos ingressos em 30 libras.