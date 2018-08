Messi coloca Liga dos Campeões como objetivo do Barça na temporada

O argentino Lionel Messi declarou nesta quarta-feira que o Barcelona vai fazer de tudo para reconquistar a liga dos Campeões, competição que se tornou prioridade após o recente reinado do rival Real Madrid.

"Esta temporada fizemos um elenco para acreditar. As contratações que vieram vão nos ajudar muito", afirmou o capitão do time catalão antes do amistoso Troféu Joan Gamper, contra o Boca Juniors.

"No ano passado, ganhamos o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, mas ficamos com a espinha entalada na Champions, sobretudo pela maneira que fomos eliminados. Vamos dar o máximo para que essa taça tão linda volte ao Camp Nou", indicou Messi.

Na temporada passada, o Barcelona caiu nas quartas de final para a Roma, depois de vencer o primeiro jogo por 4 a 1 e perder a partida de volta por 3 a 0 na Itália.

Messi tem quatro títulos da liga dos Campeões na carreira: 2006, 2009, 2011 e 2015.

