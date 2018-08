Fluminense: Pedro vive a expectativa de ser convocado

A segunda-feira foi um pesadelo para os tricolores. O time foi atropelado pelo Internacional em pleno Maracanã e perdeu por 3 a 0. A torcida vaiou e o técnico Marcelo Oliveira criticou as falhas individuais. O único que deixou o estádio sorrindo de orelha a orelha foi o atacante Pedro. Mesmo sem fazer gol, ele recebeu elogios do técnico Tite, que foi ao Maracanã para observá-lo mais uma vez.

“Pedro joga muito”, elogiou Tite após uma bela jogada do atacante, que só não terminou em gol porque o goleiro Marcelo ,Lomba, do Inter, fez defesa espetacular. Sexta-feira o treinador da seleção brasileira convoca os jogadores para os amistosos contra Estados Unidos (7/9) e El Salvador (11/9). Se não acontecer qualquer imprevisto, Pedro estará entre os 23 convocados. “Fico feliz pelo elogio do professor Tite. Não posso ficar ansioso, esperando uma convocação. Temos um jogo importante na quinta-feira (amanhã) e vou trabalhar forte. Se Deus quiser, esse sonho vai acontecer”, afirmou o atacante.

A delegação tricolor desembarcou ontem em Montevidéu para o jogo de amanhã, contra o Defensor, pela Copa Sul-Americana. No jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense venceu por 2 a 0, o que dá uma certa tranquilidade para o segundo confronto. “Trazemos na bagagem a vontade de deixar para trás a última partida. A gente sabe que não foi bem, mas tem de virar a chave. Temos de ir atrás da classificação para voltar ao Brasil feliz e motivado”, disse o volante Jadson.