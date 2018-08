Federer vence em Cincinnati; Serena eliminada

O suíço Roger Federer estreou com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, ao derrotar o alemão Peter Gojowczyk na terça-feira à noite com um duplo 6-4.

Na próxima rodada, o dono de 20 títulos de Grand Slam enfrentará o argentino Leonardo Mayer.

No torneio feminino, a americana Serena Williams, campeã de 23 Grand Slams individuais, foi derrotada pela tcheca Petra Kvitova por 6-3, 2-6 e 6-3.

-- Resultados de terça-feira no Masters 1000 de Cincinnati:

-Simples masculino:

Segunda rodada:

Leonardo Mayer (ARG) x Lucas Pouille (FRA) 7-6 (9/7), 6-4

Roger Federer (SUI/N.2) x Peter Gojowczyk (GER) 6-4, 6-4

Primeira rodada:

Milos Raonic (CAN) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-3

Robin Haase (HOL) x Filip Krajinovic (SRB) 4-6, 6-2, 6-3

Karen Khachanov (RUS) x Albert Ramos (ESP) 2-6, 6-3, 6-2

Marius Copil (ROM) x Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-4, 6-2

Nick Kyrgios (AUS/N.15) x Denis Kudla (EUA) 6-7 (2/7), 7-5, 7-6 (11/9)

Borna Coric (CRO) x Daniil Medvedev (RUS) 6-2, 6-3

Hyeon Chung (KOR) x Jack Sock (EUA) 2-6, 6-1, 6-2

David Goffin (BEL/N.11) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-5, 6-3

Marton Fucsovics (HUN) x Hubert Hurkacz (POL) 4-6, 6-3, 7-6 (8/6)

Mischa Zverev (GER) xa Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-4

-Simples feminino

Segunda rodada:

Caroline Garcia (FRA/N.6) x Victoria Azarenka (BLR) 6-4, 7-5

Petra Kvitová (CZE/N.8) x Serena Williams (USA) 6-3, 2-6, 6-3

Kristina Mladenovic (FRA) x Viktória Kuzmová (SVK) 6-3, 6-0

Elina Svitolina (UKR/N.5) x Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-6 (7/1), 4-6, 6-4

Primeira rodada:

Kaia Kanepi (EST) x Varvara Lepchenko (EUA) 2-6, 6-3, 6-1

Ashleigh Barty (AUS/N.16) Markéta Vondrousová (CZE) 6-3, 7-5

Ekaterina Makarova (RUS) x Ana Bogdan (ROU) 6-3, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) x Aleksandra Krunic (SRB) 6-1, 6-0

Karolína Plísková (CZE/N.9) x Agnieszka Radwanska (POL) 6-3, 6-3

Elise Mertens (BEL/N.15) x Magdaléna Rybáriková (SVK) 6-4, 6-2

Tatjana Maria (ALE) x Alexandra Kiick (EUA) 5-7, 6-3, 6-3

Amanda Anisimova (EUA) x Tímea Babos (HUN) 6-3, 6-4

Maria Sakkari (GRE) x Naomi Osaka (JPN/N.17) 6-3, 7-6 (10/8)

