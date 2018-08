Facebook transmite jogos da Liga dos Campeões na América Latina

A Uefa anunciou acordo com o Facebook, nesta quarta-feira, em que a rede social assumiu os direitos de transmissão de alguns jogos da Liga dos Campeões desta temporada.

O Facebook adquiriu os direito de transmissão ao vivo de 32 jogos por temporada, no período entre 2018 e 2021, nos territórios de língua espanhola. São jogos da Liga dos Campeões e da Supercopa da Europa.

O acordo se inicia de maneira imediata com a transmissão do jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em Talin, pela decisão da Supercopa desta quarta-feira. O valor do contrato não foi revelado.

ebe/mca/dr/fa