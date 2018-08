Espanhol Carlos Sainz Jr. deve substituir Alonso na Fórmula 1

O espanhol Carlos Sainz Junior deve ser o escolhido pela McLaren para substituir Fernando Alonso, que anunciou nesta terça-feira (14) que não continuará na Fórmula 1 na próxima temporada. A informação é do site britânico "Autosport".

A decisão deve ser anunciada nos próximos dias pelo diretor da equipe inglesa, Zack Brown, que teria chegado a um contrato de dois anos com o piloto, filho do multicampeão de rali Carlos Sainz.

O australiano Daniel Ricciardo substituirá Sainz na Renault, após sair da Red Bull que, por sua vez, contratou o francês Pierre Gasly para substituí-lo. Sainz começou a carreira na Fórmula 1 em 2015 e acumula 72 corridas, sendo o melhor resultado um quarto lugar no GP de Singapura do ano passado. De acordo com a "Autosport", o companheiro do espanhol na McLaren ainda não está definido. A vaga é disputada pelo atual dono do posto, o belga Stoffel Vandoorne, e o inglês Lando Norris.