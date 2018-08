Em último teste da Juventus, Ronaldo marca de novo em goleada contra time B

Assim como fez em sua estreia no último domingo, Cristiano Ronaldo mais uma vez abriu o placar para a Juventus em novo amistoso contra o time B do clube, formado por jogadores abaixo de 23 anos. Nesta quarta-feira, a equipe principal venceu por 8 a 0, no último teste antes da estreia no Campeonato Italiano contra o Chievo Verona, em Verona, neste sábado.

Pelo Twitter, a Juventus divulgou um vídeo do gol do português, em atividade que teve caráter de jogo-treino, disputado no CT do clube, em Turim. Ele recebeu a bola dentro da área, clareou para a perna esquerda e chutou rasteiro. A batida saiu cruzada e entrou por baixo do goleiro do time B.

Além de Cristiano Ronaldo, os autores dos gols foram Bonucci, Dybala, Pjanic, Cancelo, Bernardeschi, Mandzukic e Matuidi. O time B da Juventus se prepara para disputar a terceira divisão da Itália na atual temporada.

No último domingo, em uma partida que tinha a presença da torcida e uniforme de jogo, Cristiano Ronaldo demorou sete minutos para fazer o primeiro gol do duelo, que terminou aos 27 minutos do segundo tempo por causa da invasão da torcida, com vitória da equipe principal por 5 a 0.

Nesta quarta-feira, o time titular escalado pelo técnico Massimiliano Allegri, que deverá ser o que começará contra o Chievo Verona, foi: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Rugani e Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala e Douglas Costa; Cristiano Ronaldo.