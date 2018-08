Em retorno, Muguruza cai na estreia no Torneio de Cincinnati

Em seu retorno às quadras, a espanhola Garbiñe Muguruza foi eliminada logo na estreia no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A ex-número 1 do mundo, e atual 9ª do mundo, caiu diante da ucraniana Lesia Tsurenko pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em duas horas de partida.

Muguruza voltou a competir após sua fraca campanha em Wimbledon, quando caiu na segunda rodada. Depois disso, ela desistiu de disputar os Torneios de San José e Montreal nas últimas duas semanas, por conta de dores no braço direito. Recuperada, teve dificuldade para exibir ritmo de jogo contra a 44ª colocada do ranking.

A tenista da Espanha, semifinalista em Roland Garros neste ano, começou bem ao salvar três break points no set inicial e vencer por 6/2. No entanto, passou a demonstrar cansaço na segunda parcial, quando levou duas quebras e só faturou uma. No terceiro set, Tsurenko repetiu a dose e sacramentou a surpreendente vitória.

Nas oitavas de final, a tenista da Ucrânia vai enfrentar a russa Ekaterina Makarova, 49ª do mundo. Nesta quarta, ela arrasou a francesa Alize Cornet por 6/2 e 6/0. Se mantiver o ritmo e vencer mais uma, Tsurenko poderá cruzar com a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, nas quartas de final.

Outra ex-líder do ranking a se despedir da competição é a checa Karolina Pliskova, número oito do mundo. Ela foi derrotada pela bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5. Nas oitavas, Sabalenka vai encarar a francesa Caroline Garcia, sexta cabeça de chave da competição norte-americana.

Atual campeã do US Open, a local Sloane Stephens não decepcionou nesta quarta. Ela fez valer o favoritismo contra a alemã Tatjana Maria pelo placar de 6/3 e 6/2. Nas oitavas, ela vai encarar a belga Elise Mertens, que avançou na chave ao vencer a sueca Rebecca Peterson por 3/6, 6/4 e 6/4.

Ainda nesta quarta, a alemã Angelique Kerber, campeã de Wimbledon, fazia sua estreia na competição quando a chuva interrompeu o duelo contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova no primeiro set. A previsão inicial é de que a programação será retomada ainda na noite desta quarta.