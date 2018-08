Botafogo terá estádio cheio  contra Nacional

Pela primeira vez na temporada o Estádio Nilton Santos receberá um público superior a 25 mil pessoas em jogos do Botafogo. Até ontem, antevéspera da partida contra o Nacional do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, o clube já tinha vendido quase 30 mil ingressos.

Como perdeu o jogo de ida, em Assunção, por 2 a 1, o Botafogo passará às oitavas de final se vencer por 1 a 0. Para atrair o torcedor, a diretoria decidiu cobrar apenas R$ 20 pela entrada, com ameia saindo a R$ 10 reais. Deu certo e quem mais está comemorando são os jogadores. “Ano passado o Botafogo fez uma boa campanha na Libertadores. Os jogos estavam sempre cheios e o apoio dos torcedores e foi fundamental. Agora vai ser a mesma coisa. Já soube que venderam mais de 25 mil ingressos. Eles vão nos ajudar muito”, comemorou o lateral Moisés.

Com campanha apenas razoável no Brasileiro – é o décimo, com 22 pontos –, a Sul-Americana pode se tornar uma boa válvula de escape para o Botafogo. Os jogadores já entenderam isso. “Quando cheguei aqui o objetivo era chegar lá na frente na Sul-Americana. Vamos ter dificuldade, pois a equipe do Nacional vai jogar atrás. O Zé tem nos alertado bastante”, completou Moisés.

A ideia de levar Gatito Fernandez, que não joga desde abril, pelo menos para o banco e só utilizá-lo se a vaga tiver que ser decidida nos pênaltis, não prosperou. A comissão técnica achou melhor não forçar uma volta e prejudicar a reta final da recuperação do goleiro paraguaio. O planejamento prevê o retorno de Gatito ao gol do Botafogo na partida de abertura do returno do Brasileiro, contra o Palmeiras, dia 22 de agosto (quarta-feira), no Alianz Parque.