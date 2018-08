Barcelona vence Boca Juniors e conquista Troféu Joan Gamper

O Barcelona conquistou seu tradicional torneio amistoso de início de temporada, nesta quarta-feira, com vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors no Troféu Joan Gamper.

O brasileiro Malcom abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto o argentino Lionel Messi ampliou aos 39 da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o brasileiro Rafinha fechou a conta com um lindo gol aos 22 minutos, depois de tabelar com Luis Suárez e dar um chapéu no goleiro antes de empurrar para as redes.

O Barça conquistou 41 das 53 edições do troféu, que homenageia o fundador do clube. Nenhum clube argentino conseguiu conquistar a taça, mas o Boca participou seis vezes e é uma das equipes que mais disputou.

Com a vitória na apresentação do Barcelona para sua torcida no Camp Nou, o time de Ernesto Valverde continua demonstrando boas impressões apenas três dias depois de vencer a Supercopa da Espanha por 2 a 1 sobre o Sevilla.

O Barça estreia na LaLiga contra o Alavés, no sábado, para iniciar a defesa do título conquistado na temporada passada.

