Atlético de Madrid vence Real Madrid na prorrogação (4-2) e conquista Supercopa da Europa

O Atlético de Madrid conquistou a Supercopa da Europa pela terceira vez na história, nesta quarta-feira, depois de vencer o rival Real Madrid por 4 a 2 na prorrogação.

Saúl Ñiguez (98 minutos) e Koke (104) fizeram os gols da vitória no tempo extra, garantindo a taça para fazer companhia às conquistas de 2010 e 2012.

Nos 90 minutos regulamentares, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa fez dois gols pelo time colchonero (1 e 79 minutos), enquanto o francês Karim Benzema (27) e o capitão Sergio Ramos (63 de pênalti) marcaram para o time merengue.

Os comandados de Diego Simeone tiram da garganta o grito entalado de duas finais de Liga dos Campeões perdidas para os rivais da capital espanhola, em 2014 e 2016.

A equipe se reforçou muito e se coloca como forte aspirante à conquista de títulos, sendo o principal objetivo a Champions League. A final do principal torneio do continente será disputada nesta temporada no Estádio Metropolitano, nova casa da equipe colchonera.

Já o Real Madrid, que perdeu o astro Cristiano Ronaldo e o técnico Zinedine Zidane ao final da última temporada, encerra uma sequência de 13 vitórias consecutivas em finais internacionais. A última derrota tinha sido em 2000, contra o Boca Juniors, pela Copa Intercontinental.

O ex-técnico da seleção da Espanha, Julen Lopetegui, faz sua estreia oficial no comando do time merengue com uma derrota.

