Acompanhe minuto a minuto Flamengo X Grêmio

Pressionado pela iminente eliminação na Libertadores, o Flamengo enfrenta hoje o Grêmio, no Maracanã (21h45m) no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Como no primeiro jogo, há 15 dias, houve empate de 1 a 1, quem vencer fica com a vaga. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem passar enfrentará o vencedor do duelo entre Chapecoense e Corinthians, que jogam hoje na Arena Condá. O time paulista venceu a primeira partida por 1 a 0. Também hoje, só que no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Santos.

O técnico Maurício Barbieri, de 37 anos, está em situação delicada. Se o time perder hoje para o Grêmio e a desclassificação na Libertadores se confirmar no dia 29 de agosto, diante do Cruzeiro, seus dias no rubro-negro estarão contados. O clube fez um grande investimento e esperava disputar os títulos da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro. Ficar com apenas o certame nacional no horizonte será uma grande frustração.

Barbieri está ciente de sua situação. E sabe também que a torcida ainda está fechado com ele e a equipe. O treinador conta com a força da arquibancada hoje para seguir à frente do Flamengo. A expectativa é que quase 60 mil torcedores lotem o Maracanã. “Temos o fator casa a nosso favor. Isso tem um peso muito importante, mas não é definitivo. O Grêmio tem uma equipe de qualidade e não podemos deixá-los confortável no jogo. Temos que impor nosso ritmo”, afirmou o treinador rubro-negro.

O respeito é mútuo. Ontem, ao desembarcar no Rio, o atacante Luan disse que o Grêmio precisa tomar muito cuidado com o meio-campo rubro-negro. Para ele, o setor foi o responsável pela reação no primeiro jogo. “É sem dúvida o ponto forte do Flamengo. Paquetá, Diego e Éverton podem decidir uma partida a qualquer momento. Precisamos estar mais atentos para não sermos surpreendidos”, afirmou Luan.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuellar, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho; Henrique Dourado (Linconl). Grêmio: Marcelo Grohe, Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Ramiro, Cícero e Luan; Jael e Everton. Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Árbitro de vídeo: Raphael Klaus (SP).