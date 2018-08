Wawrinka e Kuznetsova recebem convite para jogar US Open

Os ex-campeões do US Open, Stan Wawrinka e Svetlana Kuznetsova, receberam convites especiais para disputarem a edição do Grand Slam neste ano, anunciou a organização nesta terça-feira.

Victoria Azarenka, bicampeã do Aberto da Austrália, também obteve wildcard para o torneio disputado em Nova York entre os dias 27 e agosto e 9 de setembro.

O suíço Wawrinka, que derrotou o sérvio Novak Djokovic na edição de 2016, caiu para a 151ª colocação do ranking ATP após lesão no joelho que o tirou de ação durante boa parte do ano passado.

A veterana Kuznetsova, 33 anos e campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2004, luta para voltar ao melhor nível após uma operação no pulso direito. A tenista está na 88ª colocação do circuito WTA.

A ex-número 1 do mundo Azarenka, que perdeu duas finais em Flushing Meadows contra Serena Williams, em 2012 e 2013, ainda tenta se recuperar no circuito após um ano sabático depois de se tornar mãe e resolver problemas pessoais.

mw/jc/ma/fa