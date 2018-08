Valencia acerta empréstimo de Cheryshev

O Valencia informou nesta terça-feira que o russo Denis Cheryshev, um dos destaques da Copa do Mundo da Rússia-2018, vai jogar pela equipe por empréstimo até o final da temporada.

"O Valencia entrou em princípio de acordo com o Villarreal CF para o empréstimo de Denis Cheryshev até o final da temporada", escreveu o time valenciano em breve comunicado oficial.

O russo de 27 anos voltará a se encontrar com o técnico Marcelino Toral, com quem trabalhou no Villarreal em 2014/2015.

Cheryshev foi um dos destaques da Copa do Mundo da Rússia-2018, empatando na vice-artilharia do torneio com Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Romelu Lukaku e Kylian Mbappé, com 4 gols, atrás apenas de Harry Kane, com 6 gols.

