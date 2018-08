Torcida, um trunfo do Fla na temporada

A vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro,. anteontem, pelo Campeonato Brasileiro, arrefeceu os ânimos, mas o Flamengo já tem novo desafio de vida ou morte pela frente. Amanhã, o time enfrenta o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Se vencer e chegar às semifinais, maravilha. Mas em caso de derrota e eliminação, a crise virá com toda força. Mas se depender da torcida, o sonho de conquistar mais de um título no segundo semestre seguirá em frente.

Até ontem já tinham sido vendidos 37 mil ingressos para a partida contra a equipe gaúcha. Domingo, contra o Cruzeiro, 50 mil rubro-negros foram ao Maracanã, quatro dias após o time perder para o mesmo Cruzeiro na Libertadores. Apesar de alguns insucessos recentes, a torcida continua acreditando na equipe. “A torcida compareceu em peso, mesmo depois de um resultado ruim. Mostra o quanto nos apoia e está do nosso lado. Vi que é a melhor média de público do Flamengo nos pontos corridos. A sinergia entre time e torcida é uma realidade”, comemora o técnico Maurício Barbieri.

De fato, o atual Flamengo é um fenômeno de público. A média por jogo até agora no Brasileiro é de 47.800 pagantes, a maior registrada no certame nacional desde 1983, quando o mesmo Flamengo teve média de 59.332. É maior até mesmo do que os 40.695 registrados em 1987, quando o clube conquistou a Copa União. Nos pontos corridos (desde 2003), a melhor média também é do rubro-negro: 40.695 no Brasileiro de 2008.